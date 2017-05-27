Сергей Анташев поздравил тольяттинцев с Днем химика

Дорогие работники и ветераны химической промышленности!

Позвольте от всего сердца поздравить вас с профессиональным праздником - Днем химика.

Тольятти был и остается городом большой химии. Именно здесь находятся настоящие гиганты химической промышленности: СИБУР Тольятти, Куйбышевазот и Тольяттиазот. На протяжении десятилетий тольяттинская продукция занимает лидирующие позиции не только на российском, но и на мировом рынке.

Заводы-гиганты взрастили в нашем городе целые трудовые династии. Молодые специалисты учатся работе у ветеранов химической промышленности, многие из которых до сих пор трудятся на производстве. Сегодня тольяттинские химики - это профессионалы высокого класса, готовые работать над масштабными инновационными проектами.

Желаю вам успехов в профессиональной деятельности, счастья, здоровья и благополучия!

Глава Тольятти Сергей Анташев
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  3. 27.05.2017 16:03 [114] (0)
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