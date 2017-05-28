В 2017 году в Тольятти отремонтируют 159 многоквартирных домов

Региональную программу капитального ремонта привели в соответствие с требованиями Жилищного кодекса, сообщила руководитель экспертного департамента фонда капремонта Самарской области Екатерина Осокина. Краткосрочная программа будет составляться на плановый трехлетний период, соответственно, бюджет также будет планироваться на три года, сообщают "Городские ведомости".

При этом планировать объем предстоящих работ будут, исходя из собираемости каждого конкретного муниципального образования. Например, ежегодная собираемость взносов в Тольятти в среднем составляет от 850 до 900 млн руб.. Значит, на эту сумму и будут планироваться работы. Но это еще не все. 10% этой суммы останутся в резерве. По словам Осокиной, они будут лежать на счете регионального оператора, чтобы обеспечить его финансовую устойчивость. В связи с этим сроки выполнения работ по некоторым домам сместились на 5-10 лет и более.

Как сообщила Осокина, в 2017 году ФКР собирается отремонтировать в Тольятти 159 многоквартирных домов. Но только 81 дом в этом перечне из разряда «новичков», остальные уже стояли в планах прошлых лет. По 153 домам заключены договоры подряда. Что интересно, в 19 домах работы уже завершены, видимо, как раз в тех, где ремонт уже шел в прошлом году. Непосредственно ремонтные работы идут в 86 домах, подготовительные — в 48 домах. По шести домам в связи с изменением первоначального вида работ сейчас проходит процедура согласования. По 51 дому работы будут завершены в 2018 году.