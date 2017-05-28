Тольяттинцев в День защиты детей приглашают на спортивный праздник

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Труд» организовывает событие для всей семьи, посетить которое можно бесплатно.

В универсальном спортивном зале пройдут конкурсы и эстафеты. Все участники получат вкусные призы от партнеров мероприятия.

Снаружи будут работать открытые площадки для игры в стритбол и бадминтон. На парковке комплекса состоится выставка техники МЧС: тольяттинцы увидят машины пожарной охраны, за рулем которых можно сфотографироваться.

Праздник пройдет 1 июня с 10:00 до 12:00. ФОК «Труд» расположен по адресу: ул. Карла Маркса, 37.
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  3. 28.05.2017 13:02 [148] (0)
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