Менеджер «Тольяттимолоко» потребовал банкротства компании

В Арбитражный суд Самарской области 25 мая поступило заявление о банкротстве АО "Тольяттимолоко". Требования к компании предъявил Андрей Рыжаков, чьи ФИО полностью совпадают с инициалами финансового директора организации.

Напомним, в 2014 г. владельцем ОАО "Тольяттимолоко" стало ивановское ООО "РусБизнесХолдинг". С осени 2016 г. генеральным директором тольяттинского предприятия выступает Андрей Киричук, который представляет интересы нового инвестора.

Андрей Рыжаков, по информации аналитической системы Seldon, стал финансовым руководителем "Тольяттимолоко" в августе 2015 года. Он также является владельцем ивановских ООО "Росагро" (выращивание зерновых) и ООО "Алеф" (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом).

"Данный процесс является согласованным алгоритмом финансового оздоровления компании. Вся текущая деятельность компании сохраняется в полном объеме. Процесс не отразится на существующих договоренностях с контрагентами", - прокомментировал генеральный директор АО "Тольяттимолоко" Андрей Киричук.
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  3. 28.05.2017 14:05 [224] (0)
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