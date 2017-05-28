В Тольятти суд признал запрещенным сайт, на котором размещалась информация о неодимовых магнитах

Прокуратурой города Тольятти в ходе мониторинга сети Интернет выявлен сайт, на котором пользователям предоставлена информация о способах приобретения и использования «неодимовых магнитов» для уменьшения показаний приборов учета коммунальных ресурсов.

Распространение подобной информации противоречит целям и задачам действующего законодательства в сфере предоставления коммунальных услуг, наносит вред нравственности граждан, а также нарушает права добросовестных граждан, вынужденных оплачивать коммунальные услуги в большем объеме, фактически внося плату за недобросовестных потребителей, сообщает областная прокуратура.

В связи с изложенным прокуратурой города Тольятти в Автозаводский районный суд г. Тольятти направлено заявление о признании информации, содержащейся в информационно-коммуникационной сети Интернет, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Решением Автозаводского районного суда г. Тольятти требования прокурора города удовлетворены, сайт включен в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет», содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

Решение суда вступило в законную силу.