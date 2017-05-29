На улице Свердлова на тольяттинку напал мужчина и похитил золотую цепочку

25 мая в дежурную часть отдела полиции №21 УМВД России по городу Тольятти поступило заявление от женщины, которая сообщила, что возле остановки на улице Свердлова на нее напал мужчина и похитил золотую цепочку.

Прибыв на место, полицейские опросили свидетелей произошедшего и потерпевшую. Женщина подробно описала нападавшего. Это был молодой человек на вид 25-ти лет, ростом около 170 сантиметров, худощавого телосложения, с темными волосами. Он был одет в темную футболку, синие джинсы и белую бейсболку - впоследствии эта яркая примета и помогла задержать предполагаемого злоумышленника.

Ориентировка была направлена всем наружным службам. При патрулировании улиц, возле одного из торговых центров на улице Карла Маркса экипаж ОГИБДД УМВД России по г. Тольятти заметил мужчину, по приметам похожего на подозреваемого. Его задержали и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. Молодой человек сразу признался в содеянном. Тольяттинец сообщил, что цепочку он продал скупщикам, а вырученные деньги отдал знакомому, так как был ему должен. Предполагаемый преступник 1992 года рождения официально нигде не работает, ранее судим не был.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам грабежа, сообщили в облГлавке.