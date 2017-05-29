На Южном шоссе во время движения у водителя маршрутки оторвался тромб

Днем 28 мая на Южном шоссе произошло ДТП. Микроавтобус "Фиат" ехал по маршруту №126 в направлении города. Напротив 6 КПП завода водитель неожиданно потерял управление. Машина заскочила​ на бордюр и задела задней частью кузова световую опору. Автобус не остановился, а продолжил движение и врезался в берёзу, которая росла на газоне, сообщает паблик "Происшествия Тольятти".

Водитель погиб. По предварительной информации смерть наступила чуть ране столкновения. Медики предполагают, что у 46-летнего мужчины оторвался тромб. Так ли это установит судмедэксперт.

Фото: "Происшествия Тольятти".
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 29.05.2017 07:29 [178] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus