На Южном шоссе во время движения у водителя маршрутки оторвался тромб

Днем 28 мая на Южном шоссе произошло ДТП. Микроавтобус "Фиат" ехал по маршруту №126 в направлении города. Напротив 6 КПП завода водитель неожиданно потерял управление. Машина заскочила​ на бордюр и задела задней частью кузова световую опору. Автобус не остановился, а продолжил движение и врезался в берёзу, которая росла на газоне, сообщает паблик "Происшествия Тольятти".

Водитель погиб. По предварительной информации смерть наступила чуть ране столкновения. Медики предполагают, что у 46-летнего мужчины оторвался тромб. Так ли это установит судмедэксперт.

Фото: "Происшествия Тольятти".