Глава Тольятти поздравил пограничников с праздником

28 мая глава Тольятти принял участие в торжественной церемонии празднования 99-ой годовщины со дня образования Пограничных войск.

В Парке Победы Автозаводского района собрались ветераны боевых действий, члены общественных организаций «Инвалиды Афганистана», «Застава-63» и другие тольяттинцы, имеющие отношение к этой почетной службе, сообщают "Городские ведомости".

Пограничник — это не столько военная профессия, сколько состояние души. Это подразделение, которое всегда находится на передовых рубежах нашей Родины. Именно пограничники первыми принимали удар на себя во времена Великой Отечественной войны. Вы и сейчас являетесь надежной опорой и защитой нашей страны, пресекая попытки терроризма, ставя заслон наркотрафику, и остаетесь для всех нас примером мужества.

В этот день пограничники услышали теплые слова от братьев-десантников, а также от подрастающего поколения горожан – курсантов военно-патриотического клуба «Почетный караул ВДВ» и воспитанников Академии футбола им. Ю.Коноплева.

В заключение торжественного мероприятия Сергей Анташев возложил цветы к памятному знаку воинам – пограничникам.

Фото: "Городские ведомости"