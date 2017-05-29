В Тольятти на стройке житель Октябрьска убил охранника и украл телефон и чайник

19 мая в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от работников строящегося объекта на улице Новопромышленной о том, что в помещении стройки обнаружен охранник с тяжелыми телесными повреждениями. Пострадавшему немедленно вызвали скорую медицинскую помощь, однако позже он скончался в одной из больниц.

Полицейские установили, что охранника объекта жестоко избил неизвестный. Оставив мужчину с многочисленными телесными повреждения одного в сторожке, нападавший скрылся в неизвестном направлении.

В кратчайшие сроки полицейские установили и задержали 44-летнегожителя города Октябрьска, ранее судимого за аналогичное преступление и кражу. Мужчина находился в розыске и скрывался от полиции.

В содеянном задержанный признался, и сообщил, что избил потерпевшего в результате конфликта, возникшего во время распития спиртных напитков. Примечательно, что после неравной драки подозреваемый похитил у пострадавшего сотовый телефон, чайник и личные вещи.

В настоящее время по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Сотрудники органов внутренних дел проверяют задержанного на причастность к иным противоправным деяниям на территории города Тольятти.