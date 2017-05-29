В Тольятти директор оружейной мастерской привлечен к ответственности

В связи с выявленными нарушениями законодательства об обороте оружия к административной ответственности привлечены директор и юридическое лицо одной из оружейных мастерских города Тольятти.

Согласно действующему законодательству при передаче огнестрельного оружия в мастерскую для ремонта владельцу необходимо получить соответствующее направление в отделе лицензионно-разрешительной работы. Прием оружия в мастерскую в отсутствие указанного направления недопустим.

В рамках проведенной прокуратурой Комсомольского района г. Тольятти проверки установлено, что в оружейной мастерской ООО «Никола-Мастер» без сопутствующих направлений находилось 6 единиц гражданского оружия.

Кроме того, в рамках проверки мастерской выявлено отсутствие стальных решеток на вентиляционных люках и усиления стальным профилем входной двери.

В связи с допущенными нарушениями правил учета и хранения оружия в отношении директора ООО «Никола-Мастер» и самого юридического лица прокуратурой района возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.8 КоАП.

На основании постановлений отдела лицензионно-разрешительной работы по г. Жигулевску, Тольятти и Ставропольскому району Управления Росгвардии по Самарской области директор ООО «Никола-Мастер» привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, юридическому лицу назначено наказание в виде предупреждения.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 29.05.2017 10:02 [166] (0)
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