В Тольятти продолжает дешеветь жилье

Самарский областной Фонд жилья и ипотеки по поручению министерства строительства Самарской области подготовил отчет о ситуации на рынке недвижимости г.о. Тольятти в апреле 2017 года.

Анализ вторичного рынка г.о. Тольятти базируется на 5092 уникальных предложениях. В разрезе территориального деления наибольшее количество предложений приходится на Автозаводской район – 58,9%, по типу жилья в лидерах «современная панель»- 35,4% от общего количества предложений.

Анализ по типу квартир показывает, что наибольшее количество предложений на вторичном рынке приходится на «современную панель» в новом городе – 23,3% от общего числа предложений, наименьшее – на «сталинки» в Шлюзовом – 0,1% от общего количества предложений.

Наибольшее количество предложений на вторичном рынке жилой недвижимости г.о.Тольятти приходится на новый город, при этом преобладает предложение 1-комнатных квартир – 22,5%. Наименее представлены предложения 3-комнатных квартир в Поволжском - 0,3% от общего количества предложений.

По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в г.Тольятти в апреле 2017 года составила 39 822 рубля.

Наталья Ладова, заместитель исполнительного директора - руководитель департамента обеспечения жильем и кредитования:

В апреле 2017 года вторичный рынок жилой недвижимости г. Тольятти характеризовался отрицательной динамикой средней удельной цены предложения. По отношению к предыдущему периоду (март 2017 года) снижение средней удельной цены предложения составило 581 руб. (1,44%).

По отношению к аналогичному периоду прошлого года (апрель 2016 года) общее снижение средней удельной цены предложения одного квадратного метра общей площади квартир в многоквартирных домах на вторичном рынке в г. Тольятти составило 2 451 рубль (5,80%).

Средняя удельная цена предложения на вторичном рынке жилой недвижимости г. Тольятти в 2017 году продолжает снижаться. Объем предложения на рынке, по-прежнему, большой, причем значительная доля предложений - это так называемые «срочные продажи».

Максимальная средняя удельная цена предложения 1 кв.м. площади в апреле 2017 года зафиксирована у 2-комнатных «элиток» в «Старом городе» (50 471 руб.), а минимальная – у 3-комнатных квартир «современная панель» в Поволжском (25 892 руб.).