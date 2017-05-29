Тольяттинец украл из магазина шесть планшетных компьютеров

В сбыте украденного планшетного компьютера подозревается ранее судимый житель Тольятти 1987 года рождения. Его задержали сотрудники Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования в Автозаводском районе.

На улице Ворошилова экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на мужчину, внешность которого совпадала с переданной ранее ориентировкой. В одном из торговых центров Тольятти злоумышленник украл шесть планшетных компьютеров.

Патрульные приняли решение проверить гражданина на причастность к данному преступлению. Он был доставлен для разбирательства в отдел полиции. В дальнейшем выяснилось, что один из украденных гаджетов был сдан тольяттинцем в ломбард.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Его продолжают проверять на причастность к другим противоправным деяниям.