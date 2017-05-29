В Жигулевске Росгвардия выловила незаконных рыбаков

На территории региона продолжает действовать нерестовый запрет на вылов биоресурсов. Очередные факты его не соблюдения были зафиксированы сотрудниками Росгвардии в Жигулевске.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны обнаружил на территории Жигулевской ГЭС двух мужчин. Учитывая то, что в этом месте уже были зафиксированы случаи незаконного лова рыбы, сотрудники Росгвардии решили выяснить, по какой причине граждане находятся в районе плотины и не занимаются ли они рыбалкой.

Патрульные обнаружили у них рыболовные снасти – косынку, резиновый амортизатор, леску, крючки, а также мешок, в котором находилось более 20 пойманных судаков. Стражи правопорядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, задержанные – 55-летний житель поселка Федоровка и 54-летний тольяттинец, переданы полиции, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение. Сумма ущерба, нанесенного в результате противоправных действий, устанавливается.