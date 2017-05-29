В выходные на тольяттинских дорогах в ДТП пострадали двое детей

В этом году в Тольятти зарегистрировано 52 ДТП с участием детей, в результате которых  56  детей получили травмы различной степени тяжести. В прошлом году количество ДТП с участием несовершеннолетних было меньше на 5 случаев. Более 1000 тольяттинских детей в возрасте до 16-лет нарушили правила дорожного движения. 

27 мая в 14:30 водитель 1971 г.р., управляя автомобилем Тойота Раф 4, двигалась по ул. Коммунистическая. В районе дома №96а она допустила наезд на 8-летнего мальчика, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. Ребенок госпитализирован с политравмой.

27 мая  в 18:44 водитель 1968 г.р., управляя автомобилем "Лада Ларгус", двигался по жилой зоне со стороны пр-та Степана Разина в направлении ул. Маршала Жукова. В пайоне дома № 79 допустил наезд на 14-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть на велосипеде по линии тротуара. В результате ДТП у подростка перенапряжение мышц грудной клетки позвоночника, ушиб левого локтевого сустава, назначено амбулаторное лечение в ДГБ-1.

В отношении юного велосипедиста и ребенка-пешехода вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в связи с не достижением возраста привлечения к административной ответственности. Материалы по данным фактам будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия мер административного воздействия к законным представителям подростков. 
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 29.05.2017 12:24 [88] (0)
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