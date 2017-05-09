Работодатели Самарской области познакомились с перспективами ОЭЗ «Тольятти»

25 мая состоялся визит Союза работодателей Самарской области в особую экономическую зону «Тольятти». На площадке ее представителей встретил генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Алексей Пахоменко, который рассказал о проекте и основных достижениях на сегодняшний день.

Для гостей прошла экскурсия по ОЭЗ, которая началась с осмотра административно-бытового корпуса, во время которого они побывали в основных кабинетах здания, а также познакомились с системой диспетчерского управления, сообщили в пресс-службе ОЭЗ. Это контрольный пункт, где собирается вся информация о текущем состоянии инфраструктуры зоны в режиме он-лайн, что помогает оперативно устранять возникающие неполадки в работе.

После осмотра АБК гости сели в автобус, который повез их по особой экономической зоне. Во время экскурсии Алексей Пахоменко напомнил, что территория ОЭЗ «Тольятти» примерно на 10% больше площади одного из крупнейших заводов страны АВТОВАЗа, расположенного по соседству. Она составляет 660 га. Длинна ОЭЗ – 5,4 км, ширина – 1,3 км. Поэтому пешком преодолеть это расстояние непросто.

На территории первого этапа гостям были показаны основные объекты работающей инфраструктуры, а также вкратце представлена информация о заводах резидентов. Напомним, что сейчас в ОЭЗ работают шесть предприятий, пять из них производят автокомпоненты.

«Многие ругают нас за то, что мы слишком много внимания уделяем автокомпонентщикам, но я считаю, что это верное решение. Эти заводы позволили дать старт проекту, который теперь является одним из самых эффективных в стране. Благодаря их смелости и, я бы сказал авантюризму, мы теперь имеем базу для развития производств из других отраслей промышленности. Почему авантюризму? Потому что многие из компаний стали резидентами ОЭЗ и начали строить свои заводы, когда еще здесь еще было голое поле», - отметил Алексей Пахоменко.

Один из таких «авантюристов» – завод «Нобель Автомотив Русиа», который запустился первым 12 августа 2014 года. Здание «Нобеля» возводилось параллельно с инженерной инфраструктурой ОЭЗ, что, конечно, создавало свои трудности. Однако это не помешало компании построится в рекордно сжатые сроки – всего за 12 месяцев. В целом же от момента принятия решения о вхождении в ОЭЗ и до выпуска первой продукции прошло всего 2 года. Об этом гостям на обзорной экскурсии по предприятию рассказал его директор Вячеслав Кипуров.

Сегодня на заводе «Нобель Автомотив Русиа» работает около 120 человек. Несмотря на сложившуюся ситуацию на автомобильном рынке России, компания постоянно увеличивает портфель своих заказов и число партнеров. Имеющийся объем производства удается сохранить за счет развития экспорта и локализации.

Последним этапом экскурсии по ОЭЗ стал осмотр второй очереди строительства. Члены союза работодателей Самарской области стали практически первыми сторонними посетителями этой территории. В настоящее время вторая очередь ОЭЗ практически построена, и сейчас ведется работа по сдаче объектов в эксплуатацию. На территории площадью 246 га осталось закончить прокладку дорог и благоустройство территории.

«Конечно, мы были впечатлены масштабами особой экономической зоны и объемом уже проделанной работы. В большей степени проект произвел впечатление на самарских и сызранских предпринимателей, которые ранее не посещали ОЭЗ. Они по-хорошему позавидовали Тольятти и тем возможностям, которые сейчас открыты перед городом. В рамках выездного заседания мы посмотрели не только ОЭЗ, но и изучили все проекты, которые реализуются в городе. Очевидно, что Тольятти сейчас переживает четвёртое рождение. Работы предстоит много, но мы уверены, что она принесет положительный результат», - сказал директор тольяттинского филиала Союза Владимир Томников.