В День города на центральных улицах Тольятти изменится схема движения транспорта

4 июня на время проведения мероприятий, посвященных Дню города, изменится схема движения транспорта, сообщили в горадминистрации.

В Автозаводском районе с 13:00 до 14:30 состоится шествие праздничной троичной колонны (в рамках мероприятия «Троица. Зеленые Святки») по ул. Революционная от Приморского бульвара до Ленинского проспекта. С 16:00 до 18:00 пройдет карнавальное шествие участников XVI Детского фестиваля гандбола по ул. Революционная от ул. Свердлова до Приморского бульвара и по Приморскому бульвару до Дворца спорта «Волгарь».

На время проведения шествий будет закрыто движение всех видов транспорта по ул. Революционной. Автобусы №19, №20, №24, №93к, №95, №96, №99, №102, №116 будут следовать по ул. Юбилейная, №114 по Московскому проспекту со всеми имеющимися остановками.

Автобусы №23, №126 будут следовать по утвержденным схемам, с задержкой в движении на время перехода колонн через ул. Фрунзе.

Троллейбусы №13 будут следовать от д\с «7 квартал» по проспекту Ст. Разина, ул. Дзержинского и далее по существующей схеме со всеми имеющимися остановками.

Троллейбусы № 14 будут следовать от ул. Дзержинского по Московскому проспекту, Приморскому бульвару со всеми имеющимися остановками.

В 22:30 в районе площадки прилегающей с южной стороны к МАУ ДКИТ пройдет праздничный фейерверк. Для обеспечения перевозки горожан по окончании фейерверка будет организована работа городского транспорта по продленным графикам автобусов №13, №73 и троллейбусов № 13.

В Центральном районе в 22:30 после праздничного фейерверка (Парк культуры Центрального района) будет организована работа городского пассажирского транспорта по продленным графикам автобусов №2, №13, №40, №73 и троллейбусов №7.

В 22:30 в Комсомольском районе после праздничного фейерверка (акватория Речного порта) горожане смогут добраться домой на автобусах №42, №84 и троллейбусах №7.

В микрорайоне Шлюзовой для обеспечения перевозки населения по окончании фейерверка (ДЦ «Русич» в 23:00) будет организована работа транспорта по продленным графикам на автобусах №40 и №42.