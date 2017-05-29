В Тольятти открылась Армянская апостольская православная церковь

В Тольятти открылась Армянская апостольская православная «Церковь Святой Богородицы». Этого дня ждали долго, потому как церковь строилась несколько лет. И вот, наконец, выдающееся религиозное событие свершилось.

Армянских апостольских церквей в нашей стране – единицы. По традиции рядом с ней установлен памятник жертвам геноцида армян, случившегося более 100 лет назад.

Накануне в Самарскую область прибыл с пастырским визитом глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас Нерсисян. В Самаре он совершил хвалебную литургию в армянской церкви Святого Креста (Сурб Хач), а уже в воскресенье прибыл в Тольятти с важной миссией – освящения новой церкви.

Несмотря на сильный дождь, на месте события собралось множество людей, сообщает пресс-служба администрации города. Это не удивительно, ведь в Тольятти проживает около восьми тысяч армян.

Церковь не смогла разом вместить всех желающих. Многие стояли даже за оградой. Армянский культурный центр «Нарине» организовал настоящий праздник – звучала музыка, дети танцевали народные танцы. Кстати, трансляцию богослужения и освещения можно было увидеть на большом экране.

На службе, проводимой по случаю открытия церкви, присутствовал и глава городского округа Сергей Анташев.

«На протяжении 15 лет церковь строилась, что называется, всем миром, - отметил глава Тольятти. - Посильную помощь в ее возведении оказали не только армяне и русские, но и горожане других национальностей. Это наглядный пример тесной дружбы и взаимной поддержки между различными диаспорами нашего города. Большой вклад в укрепление межнациональных отношений вносит армянская община Тольятти и культурный центр «Нарине». Ваша работа по сохранению национальной культуры и религиозных традиций станет бесценным наследием для будущих поколений. Я убежден, что открытая сегодня церковь будет способствовать дальнейшему сплочению армянского народа в Тольятти».