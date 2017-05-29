Работа транспорта в Троицкую родительскую субботу

3 июня в целях обеспечения перевозок населения к городским кладбищам в день поминовения усопших (Троицкая суббота) администрацией Тольятти будет организована работа городского пассажирского транспорта:

- автобусный маршрут № 55 «ОП Фосфор – ТГК – ОП Фосфор» по схеме: ул. Новозаводская – б-р 50 лет Октября – Тимофеевское шоссе – Обводная дорога (ОП «Тольяттинское городское кладбище») – ул. Новозаводская. На маршруте задействован один автобус с 09:00 до 16:00;

- автобусный маршрут № 62к «ОП Стадион Торпедо – Кладбище (Поволжское шоссе)» по схеме: ул. Спортивная – пр-т Ст. Разина – Приморский б-р – ул. Революционная – ул. Свердлова – ул. Ворошилова – ул. Полякова – Южное шоссе – Обводная дорога (ОП «Тольяттинское городское кладбище») – Поволжское шоссе. На маршруте задействованы пять автобусов с 09:00 до 17:00;

- автобусный маршрут № 66 «ОП ул. Белорусская – Кладбище (Поволжское шоссе)» по схеме: ул. Баныкина – ул. Родины – ул. Мира – ул. Комсомольская – ул. Громовой – Поволжское шоссе. На маршруте задействованы шесть автобусов с 09:00 до 17:00;

Дополнительно по данному маршруту будут выполняться рейсы со схемой движения автобусов до Портпоселка.

- автобусный маршрут № 84к «ОП ул. Есенина – ОП ул. Олимпийская» по схеме: ул. Коммунистическая – ул. Механизаторов – ул. Л. Чайкиной – ул. Ярославская – ул. Громовой – Поволжское шоссе – ул. Раздольная – ул. Сиреневая – ул. Олимпийская. На маршруте задействованы шесть автобусов с 09:00 до 16:00;

- автобусный маршрут № 87 «ОП Площадь Никонова – Кладбище (Поволжское шоссе»)» по схеме: ул. Никонова – ул. Шлюзовая – ул. Гидротехническая – ул. Куйбышева – трасса М5 – Обводная дорога – Поволжское шоссе. На маршруте задействованы два автобуса с 09:00 до 15:30.

Дополнительно увеличено количество троллейбусов по троллейбусному маршруту № 21.

Расписания маршрутов размещены на официальном сайте администрации г.о. Тольятти на странице департамента дорожного хозяйства и транспорта во вкладке «Расписания работы пассажирского транспорта»