Авария маршрутки на Южном шоссе. Информация ГИБДД (фото)

Тольяттинские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом, которое произошло утром 28 мая.

Напомним ДТП было зарегистрировано в 7:20 на Южном шоссе в Автозаводском районе города Тольятти. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции установили и опросили очевидцев случившегося.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 46-летний водитель микроавтобуса «Fiat Ducato» (водительский стаж - 26 лет) двигался со стороны улицы Цеховой в направлении улицы Заставной. По предварительной версии полицейских, нарушив правила расположения транспортного средства на проезжей части, мужчина сначала допустил наезд на световую опору, а затем - на дерево.

Прибывшие медики констатировали смерть водителя микроавтобуса. В момент аварии в салоне «Fiat Ducato» пассажиров не было. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.