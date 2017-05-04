В Жигулевске произошло ДТП с «Фордом», «Ниссаном» и микроавтобусом

28 мая ДТП произошло в 6:00 на пересечении улиц Никитинской и Комсомольской в городе Жигулевске.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 65-летний водитель автомобиля Lada Granta (водительский стаж - 22 года) двигался со стороны Отважного проезда в направлении улицы Мира. По предварительной версии полицейских, нарушив правила очередности проезда регулируемого перекрестка, пенсионер допустил столкновение с микроавтобусом Ford Transit под управлением мужчины 1959 года рождения (стаж - 21 год).

От удара микроавтобус опрокинулся на проезжей части и задел автомашину Nissan Almera, за рулем которой находился 41-летний мужчина. В результате ДТП водители Ford Transit и Nissan Almera получили телесные повреждения, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в медицинское учреждение, передает облГлавк.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии все участники находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.