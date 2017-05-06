У тольяттинок есть еще три дня, чтобы подать заявку на участие в конкурсе «Автоледи»

3 июня Госавтоинспекция совместно с автоцентром «Премьера» и Центром Водительского Мастерства проводит городской конкурс «Автоледи Тольятти 2017».

Для участия приглашаются девушки от 18 лет, имеющие право управления транспортными средствами. Подробности проведения конкурса можно прочитать в положении о конкурсе, размещенное в группе «ГИБДД Тольятти».

Заявки об участии в Конкурсе принимаются до 31 мая 2017 года. Прием заявок осуществляется отделением пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД У МВД России по г. Тольятти по электронной почте: gaipbdd@mail.ru, телефоны для справок 93-60-70, 93-60-69, 93-60-67.

После получения заявки организаторы конкурса свяжутся с участницами для разъяснения порядка проведения мероприятия.

Всем участницам памятные призы. Победительница конкурса «Автоледи» будет награждена на самой большой сцене празднования юбилейного дня города подарком, предоставленным автоцентром Премьера.