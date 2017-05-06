У тольяттинок есть еще три дня, чтобы подать заявку на участие в конкурсе «Автоледи»

3 июня Госавтоинспекция совместно с автоцентром «Премьера» и Центром Водительского Мастерства проводит городской конкурс «Автоледи Тольятти 2017».

Для участия приглашаются девушки от 18 лет, имеющие право управления транспортными средствами. Подробности проведения конкурса можно прочитать в положении о конкурсе, размещенное в группе «ГИБДД Тольятти».

Заявки об участии в Конкурсе принимаются до 31 мая 2017 года. Прием заявок осуществляется отделением пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД У МВД России по г. Тольятти по электронной почте: gaipbdd@mail.ru, телефоны для справок 93-60-70, 93-60-69, 93-60-67.

После получения заявки организаторы конкурса свяжутся с участницами для разъяснения порядка проведения мероприятия.

Всем участницам памятные призы. Победительница конкурса «Автоледи» будет награждена на самой большой сцене празднования юбилейного дня города подарком, предоставленным автоцентром Премьера.
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 29.05.2017 15:59 [181] (1)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus