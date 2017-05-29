Представитель Общественного совета при УМВД России по городу Тольятти провела прием граждан

В Тольяттинском государственном университете представитель Общественного совета при УМВД России по городу Тольятти Елена Верхова провела прием граждан.

За два часа работы к общественнице обратились 12 человек. Тольяттинцы задавали вопросы по парковкам личного автотранспорта во дворах жилых домов и на детских площадках; деятельности управляющих компаний; соседей, ведущих антиобщественный образ жизни, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Все поступившие заявления и жалобы были приняты надлежащим образом. Елена Анатольевна дала аргументированные ответы на вопросы посетителей. Обращения направлены руководителям профильных подразделений полиции.

По словам Елены Верховой, подобные мероприятия необходимы для жителей города Тольятти. «С одной стороны, мы реализуем требования руководства страны по открытости органов правопорядка для населения, с другой, своей работой мы вносим реальный вклад в разрешение частной правовой проблемы, иногда это даже не касается сферы МВД»,- прокомментировала общественница.