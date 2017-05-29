В Тольятти впервые пробежали Зеленый марафон

Сбербанк провёл свой шестой Зелёный марафон. В нём приняли участие жители 54 городов России (рекордная цифра), а также Казахстана, Белоруссии и Индии, причём Индия принимала Зелёный марафон впервые. В этом году по предварительным подсчётам Зелёный марафон пробежали более 65 000 человек. Около 110 000 человек пришли поддержать бегунов.

В Тольятти зеленый марафон прошел впервые. В празднике приняло участие более 1200 горожан. В этом году на «Зеленом марафоне» было организовано две дистанции: традиционные 4,2 километра для любителей здорового образа жизни и специальный детский забег на 300 метров. На торжественном открытии управляющий Автозаводским головным отделением ПАО Сбербанка Львов Руслан, глава г.о. Тольятти Анташев Сергей, Депутат Государственной Думы Бокк Владимир и директор Самарского филиала АО «Согаз» Башкевич Андрей пожелали участникам забега победы и уверенности в своих силах.

«Мы благодарим всех горожан, наших партнеров за поддержку и участие в Зеленом марафоне. Я уверен, что в нашем городе этот праздник станет доброй семейной традицией, объединяющей любителей спорта и здорового образа жизни - подчеркнул Управляющий Автозаводским головным отделением Руслан Львов.

На старт зеленого марафона вышли более 800 юных и взрослых любителей спорта. Первым 400 взрослым участникам забега были вручены памятные медали, а юным спортсменам - призы. Для гостей праздника работали интерактивные площадки: развлекательная программа с конкурсами, призами от партнеров, выступления спортивных коллективов города, детский батут, мастера михенди и аквагримма, веселый клоун и другие интересные активности.

По итогам забега первое место среди мужчин занял Коняев Иван. Среди девушек лидировала Егорова Галина. Всех победителей наградили специальными призами от Сбербанка и партнеров праздника.

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