В Тольятти пожарные сняли с окна на 5 этаже 12-летнюю девочку

Тольяттинские спасатели спасти девочку от падения, сообщил на аппаратном совещании начальник службы пожаротушения 31-го ОФПС Олег Харитонов.

Происшествие случилось 25 мая, очевидцы увидели, что 12-летняя девочка сидит в окне 5-го этажа дома на ул. Победы, 21. Под окнами дома было растянуто спасательное полотно, а к подоконнику подставили автолестиницу.

Как рассказал Олег Харитонов, девочка самостоятельно сошла с подоконника, но в квартире находилась еще одна малышка полутора лет. Обе были госпитализированы в детскую многопрофильную больницу.

12-летняя тольяттинка уже потом рассказала, что ее оставили дома присматривать за сестрой, но стало страшно, поэтому она и залезла на подоконник.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 29.05.2017 17:54 [135] (0)
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