В Самарской области уничтожили более четырех сотен кур из-за птичьего гриппа

В селе Красная Горка, где был зафиксирован очаг птичьего гриппа, проведено уничтожение всего поголовья домашней птицы во всем населенном пункте, сообщает областной Россельхознадзор.

В ходе процедуры отчуждения (а именно так ветеринары называют уничтожение еще пока здоровых птиц, но которые находятся в карантинной зоне и могут являться носителями вируса) была ликвидирована 421 птица (4 утки, остальные куры). На всех подворьях, где были обнаружены домашние пернатые, проведена дезинфекция. Туши птиц были сожжены.

В трех дворах, где погибли 15 кур непосредственно от птичьего гриппа, ранее, сразу же после получения результатов анализов, были уничтожены 56 птиц. Всем жителям Красной Горки, у которых была ликвидирована домашняя птица – положена компенсация.

Держать пернатую живность теперь им будет нельзя в течение – 3 месяцев, после отмены карантина.

Причин попадания гриппа птиц в село Красная Горка может быть несколько: занос вируса с перелетными дикими птицами или же владельцы могли приобрести зараженный корм для своих питомцев (к примеру, в соседнем Татарстане в Нурлатском районе находится сразу два очага птичьего гриппа).

В Шенталинском районе в селе Васильевка диагноз «птичий грипп» – не подтвердился. Здесь на прошлой неделе в одном из дворов погибли сразу 4 курицы, однако причиной стала другая болезнь, предположительно, болезнь Ньюкасла, которая не является карантинной.