Июнь в Тольятти начнется грозами и холодом

Погодой на Средней Волге в течение начавшейся рабочей недели будет управлять серия атлантических циклонов, перемещающихся по северным широтам Европейского материка. Фронтальные разделы одного из них уже в ближайшие сутки принесут грозовые дожди разной интенсивности и усиление ветра, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

В середине недели циклонический вихрь, покинув наш регион, унесёт с собой зону сплошной облачности, появится солнце, температура воздуха повысится до летних значений, но ему на смену подойдёт очередной циклон. Вновь пройдут дожди, прогремят грозы и в конце рабочей недели за холодным фронтом похолодает.

Температура воздуха во вторник днем достигнет+22 градусов, ночью будет опускаться до +7 градусов. В большинстве районов небольшой и умеренный дождь, местами сильный, гроза. Ветер западный 9-14 м/с, местами порывы 15-20м/с.