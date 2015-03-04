Фото: радио август

Июнь в Тольятти начнется грозами и холодом

Погодой на Средней Волге в течение начавшейся рабочей недели будет управлять серия атлантических циклонов, перемещающихся по северным широтам Европейского материка. Фронтальные разделы одного из них уже в ближайшие сутки принесут грозовые дожди разной интенсивности и усиление ветра, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

В середине недели циклонический вихрь, покинув наш регион, унесёт с собой зону сплошной облачности, появится солнце, температура воздуха повысится до летних значений, но ему на смену подойдёт очередной циклон. Вновь пройдут дожди, прогремят грозы и в конце рабочей недели за холодным фронтом похолодает.

Температура воздуха во вторник днем достигнет+22 градусов, ночью будет опускаться до +7 градусов. В большинстве районов небольшой и умеренный дождь, местами сильный, гроза. Ветер западный 9-14 м/с, местами порывы 15-20м/с.

 
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 29.05.2017 18:19 [151] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus