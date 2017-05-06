В тольяттинской школе открыли памятник Сергею Королёву

Сегодня в Тольятти открылся памятник Сергею Павловичу Королёву – учёному и инженеру, стоявшему у истоков отечественной космонавтики.

Первыми бюст академика увидели ученики школы имени Королёва, которая находится на одноименном бульваре в Автозаводском районе. Постамент красуется прямо у главного входа. С боков колонны закреплены информационные таблички – на них перечислены заслуги Королёва перед космонавтикой.

На открытие памятника прибыли почетные гости из Москвы: космонавт, дважды Герой Советского союза Александр Александров и Наталия Королёва – единственная дочь знаменитого инженера-конструктора, пишут "Городские ведомости".

На открытии также присутствовал глава города Сергей Анташев. Он подчеркнул, что идея установки памятника принадлежит ученикам, и поблагодарил их за неравнодушие к истории страны.