В тольяттинской школе открыли памятник Сергею Королёву

Сегодня в Тольятти открылся памятник Сергею Павловичу Королёву – учёному и инженеру, стоявшему у истоков отечественной космонавтики.

Первыми бюст академика увидели ученики школы имени Королёва, которая находится на одноименном бульваре в Автозаводском районе. Постамент красуется прямо у главного входа. С боков колонны закреплены информационные таблички – на них перечислены заслуги Королёва перед космонавтикой.

На открытие памятника прибыли почетные гости из Москвы: космонавт, дважды Герой Советского союза Александр Александров и Наталия Королёва – единственная дочь знаменитого инженера-конструктора, пишут "Городские ведомости".

На открытии также присутствовал глава города Сергей Анташев. Он подчеркнул, что идея установки памятника принадлежит ученикам, и поблагодарил их за неравнодушие к истории страны.
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 29.05.2017 18:34 [62] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus