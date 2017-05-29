На тольяттинском предприятии произошла технологическая авария

На аппаратном совещании в городской администрации начальник службы пожаротушения 31-го ОФПС Олег Харитонов сообщил о том, что в ООО СИБУР Тольятти» в цехе Д-4, что на ул. Новозаводской, произошла авария.

Разгерметизировался трубопровод диаметром 30 сантиметров на высоте 4,5 метра. Общий объем продукта содержащегося в колонне, 20 кубометров. Но полкубометра этого продукта – ацетонитрила вытекло, но без последующего горения, сообщают «Городские ведомости».

В пресс-службе ООО «СИБУР Тольятти» тоже подтвердили этот факт, уточнив, что 26 мая в 07:15 на установке разделения углеводородов произошел незначительный пропуск растворителя (в объеме около 0,09 куб м), используемого в производстве бутадиена. Происшествие было ликвидировано в течение 30 минут. Технологический процесс на предприятии не останавливался, пострадавших нет. Соответственно, происшествие было квалифицировано как инцидент.

Кроме того, в этот день нарушений качества атмосферного воздуха в контрольной точке единой санитарно-защитной зоны тольяттинской площадки (пересечение улиц 50 лет Октября и Победы) не зафиксировано, о чем свидетельствует предоставленный в адрес Единой дежурно-диспетчерской службы Тольятти протокол результатов измерений.