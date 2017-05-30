В Самарской области похолодало почти на 30 градусов и выпал снег (фото)

В ночь на понедельник, 29 мая, в Самарской области была зафиксирована температура воздуха -2 градуса. Отметим, что в субботу в регионе наблюдалась достаточно жаркая погода, к примеру, в Тольятти в этот день воздух прогревался до +27 градусов.

Но еще более удивительным для конца мая стал снег, выпавший на севере региона, фото которого опубликовали жители области в интернете. Ранее ГУМЧС по региону сообщало, что 29 мая местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от нуля до минус 2 градусов, прогнозируется небольшой дождь.

Погодой на Средней Волге в течение начавшейся рабочей недели будет управлять серия атлантических циклонов, перемещающихся по северным широтам Европейского материка, отмечают в ФГБУ "Приволжское УГМС". Сообщается, что в ближайшие дни температура воздуха в регионе повысится до +22 градусов, однако к выходным вновь будет опускаться ниже отметки в 20 градусов тепла, ожидаются дожди с грозами и сильный ветер.

Фото: vk.com/life_samara