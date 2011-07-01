В поселке Луначарский под Тольятти укреплен берег

В поселке Луначарский Ставропольского района 26 мая члены комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Самарской губдумы и представители регионального минлесхоза проконтролировали результаты работ по берегоукреплению участка Куйбышевского водохранилища, сообщает Волга Ньюс.

В течение долгого времени берег Куйбышевского водохранилища в районе очистных сооружений Луначарского был в критическом состоянии - постоянно осыпался. Рядом находятся очистные сооружения, и это могло бы привести к экологической катастрофе. Для того чтобы этого не случилось, было решено включить объект в региональную государственную программу "Развитие водохозяйственного комплекса в 2014-2020 годах". В ее рамках в 2015-2016 годах необходимо было выполнить берегоукрепительные работы участка Куйбышевского водохранилища общей протяженностью 276 погонных метров.

По результатам конкурса был заключен государственный контракт с ООО "ГлобалПроект" на 75,5 млн рублей. На эти средства подрядчик отсыпал в основании берегового склона банкет из камня с тетраподами, сделал пологим существующий береговой склон, устроил каменное крепление берегового откоса и укрепил склон георешеткой. Работы были завершены в сентябре 2016 г., и уже в декабре того же года объект введен в эксплуатацию.

"Берегоукрепление было произведено в кратчайшие сроки - в течение одного года. Благодаря этому остановилось движение берега, и очистные сооружения теперь в безопасной зоне", - рассказал заместитель главы Ставропольского района Олег Мечтанов.

Олег Мечтанов отмечает, что это только первый этап. Второй заключается в реконструкции очистных сооружений, к которым присоединены два поселка - Луначарский и Ягодное. Проект уже разработан и находится на экспертизе. Согласно документации, мощность очистных сооружений планируется увеличить в два раза. Сейчас объект работает, но не в полную силу.