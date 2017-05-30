Владимир Путин объявил в России Десятилетие детства

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому период 2018-2027 годов станет в России Десятилетием детства.

"В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, постановляю: объявить 2018-2027 годы в Российской Федерации Десятилетием детства", — говорится в документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент поручил правительству в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий до 2020 года, сообщили РИА Новости.

По словам вице-премьера Ольги Голодец, новая программа является огромной ответственностью для правительства.

"Я думаю, что это огромная ответственность для всех для нас — мобилизовать силы и ресурсы государства для того, чтобы качественно обеспечить здоровье, образование и успешное развитие каждого ребенка, живущего в нашей стране", — заявила чиновница.

По словам Голодец, приоритет государство отдаст вопросам школьного и ясельного обеспечения.

"Проекты, которые уже начаты, это обеспечение школьными местами — это абсолютный приоритет. В будущем десятилетии, конечно, мы должны нацелиться на решение вопросов ясельного обеспечения детей в возрасте до трех лет, следующая тема — это все вопросы поддержки материнства и детства, демография — будут актуальными для нас", — рассказала вице-премьер.

"Будем работать со специалистами. Думаю, эта программа будет достойна нашего государства и наших детей", — добавила она.