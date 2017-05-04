В Тольятти на Гидротехнической в одной из квартир взорвался баллон с монтажной пеной

В понедельник, 29 мая, в Тольятти произошло чрезвычайное происшествие. В одной из квартир дома по улице Гидротехническая взорвался баллон с монтажной пеной, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Инцидент, по словам очевидцев событий, произошел около 15:00. В одной из квартир многоэтажки вначале прогремел мощный хлопок. Затем из окон повалил черный дым.

– В квартире проводили ремонт, – рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области. – Баллон как раз использовали для восстановительных работ. В результате взрыва произошло воспламенение. Обстоятельства случившегося еще предстоит уточнить.

Фото: vk.com/avtomobilnaj_stolica