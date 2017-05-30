Роспотребнадзор предложил запретить детям опасные маршруты

Роспотребнадзор предложил запретить детям проходить опасные туристические маршруты. Смысл инициативы в том, чтобы минимизировать риск гибели при несчастных случаях, один из которых в прошлом году произошел на карельском Сямозере, пишут "Известия".

Это следует из доклада Госсовета «О национальной системе защиты прав потребителей», который был представлен Владимиру Путину в конце апреля. В Роспотребнадзоре «Известиям» пояснили, что «в докладе указаны концептуальные векторы развития», и для дальнейшей проработки в ведомстве ждут соответствующих поручений президента.

Там же указано, что особенностями прохождения детьми опасных маршрутов также могут быть менее строгие ограничения: прохождение только в сопровождении родителей, запрет на прохождение в ночное время. Также условием может быть обязательное соотношение количества детей в группе с числом сопровождающих взрослых инструкторов-проводников (в пример приведено соотношение не менее чем один к пяти) или требования к наличию у инструкторов специальных технических средств (например, средств связи).

«В настоящее время прорабатывается вопрос о внесении в Правила оказания услуг по реализации туристского продукта положений, устанавливающих права и обязанности участников правоотношений в сфере детского туризма», — сказано в докладе.

Речь о доведении до потребителя необходимой информации об особенностях детского туризма и установлении особых требований к исполнению обязательств агентами, операторами и исполнителями услуг в местах отдыха детей.

Отметим, что вчера также стало известно о том, что Роспотребнадзор не дал разрешения на работу 290 летних детских лагерей в разных субъектах. Планируется, что в этом году будут работать более 42 тыс. организаций отдыха детей, из них более 2 тыс. загородных лагерей, 545 санаториев, более 33 тысяч лагерей с дневным пребыванием, более 4 тысяч лагерей труда и отдыха и более 1,6 тысячи лагерей палаточного типа.