В администрации города наградили лучшего водителя автобуса

29 мая на аппаратном совещании первый заместитель главы города Алексей Бузинный наградил одного из победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса» в 2017 году Павла Лябаева, сообщают "Городские ведомости".

Конкурс проводило Министерство транспорта России совместно с Научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта с 18 по 20 мая в Краснодаре. В нем приняли участие более 40 водителей из 22 регионов России, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.

Самарская область была представлена командой муниципального предприятия «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие №3» из Тольятти. Участники соревновались в знании правил дорожного движения и прохождении специальной трассы: демонстрировали навыки скоростного маневрирования и управления автобусом в ограниченном пространстве. Водитель МП «ТПАТП №3» Павел Лябаев занял II место в номинации «Водители автобусов большой вместимости». Во время награждения он сказал, что в конкурсе принимает участие уже не первый раз. Также на аппаратном совещании был награжден начальник отдела по безопасности движения МП «ТПАТП №3» Алексей Борюшкин.

Фото: "Городские ведомости".