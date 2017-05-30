Тольяттинцев приглашают на «Мультилето яркого цвета!»

По сложившейся традиции, 1 июня, в День защиты детей, многофункциональный молодежный центр приглашает всех жителей Тольятти на Городской праздник «Мультилето яркого цвета!». Состоится мероприятие в 18.00 в парке аттракционов и отдыха «ФАННИ-ПАРК» (ул. Фрунзе, 16а).

В честь Дня Защиты детей и Года экологии ребятам откроют великую тайну природы. На сцене будет происходить настоящее чудо - природа оживет и каждый участник узнает интересные факты, связанные с жизнью растительного и животного мира. В рамках мероприятия на одной из площадок будет организована работа игровых интерактивных зон «Чудеса природы», где все желающие по своему выбору окунуться в четыре стихии: «земля», «вода», «огонь» и «воздух», пройдя которые они должны будут собрать 20 основных чудес природы, за которые каждый ребенок получит призы и сладкие подарки.

На другой площадке (сцена) состоится праздничная программа с участием творческих коллективов г.о. Тольятти, розыгрыши призов от партнеров праздника, конкурсы, игры и викторины.

Организаторами праздника выступают: муниципальное бюджетное учреждение многофункциональный центр «Шанс» и Районные штабы, генеральный информационный партнер ООО "Галерея Медиа Тольятти", радиостанции Love Radio Тольятти и Детское радио, официальные партнеры: магазин «Маленькая умница» ИП Лютина, «Байк – центр» на Тополиной 1,Б.