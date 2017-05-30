Конкурс социальных проектов «Молодежь Тольятти» ждет заявок

Все, кому важен и интересен наш город, и кто хочет внести свой вклад в решение актуальных социальных проблем Тольятти, предложить свои пути и варианты развития, могут принять участие в конкурсе социальных проектов в сфере молодежной политики «Молодежь Тольятти». Заявки на конкурс принимаются с 26 мая по 16 июня.

Организатором конкурса является муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти многофункциональный молодежный центр «Шанс» при поддержке Департамента образования администрации городского округа Тольятти.

В конкурсе могут принимать участие социально-ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные на территории городского округа Тольятти, средний возраст сотрудников которых не превышает 35 лет (далее СОНКО) и физические лица, зарегистрированные на территории городского округа Тольятти, в возрасте от 18 до 35 лет. От каждого участника на конкурс может быть представлен только один проект.

Конкурсные работы принимаются в следующих направлениях: «Живой город», «Объединяя усилия», «Развитие и успех», «Активное поколение». Обращаем внимание, что направление «Объединяя усилия» включает в себя организацию мероприятий, направленных на развитие Молодежного бульвара и прилегающей к ней территории (благоустройство, озеленение, организация досуга, установка малых архитектурных форм и др.)

Обязательным условием финансирования проекта является вклад собственных (привлеченных) средств организации-заявителя или физического лица в размере не менее 30% от запрашиваемой суммы, а максимальный размер финансирования по проекту составит 70 000 рублей.

Прием заявок на конкурс осуществляется по адресу: 445054, Самарская область, г. Тольятти, ул. Голосова, 34, кабинет № 109, с понедельника по пятницу с 08:00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, тел. для справок 54-33-07 (главный специалист отдела по организации работы с детьми и молодежью департамента образования администрации г. о. Тольятти Шешунова Елена Анатольевна).

Все подробности в Положении конкурса и на сайте http://dmoshans.ru/