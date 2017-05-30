Задержан молодой тольяттинец с 300 свертками наркотиков

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении «закладчика», у которого было обнаружено свыше 300 свертков с наркотическими средствами.

26 мая сотрудниками полиции в Комсомольском районе был задержан 24-летний молодой человек, который заметно нервничал и озирался по сторонам. В ходе проведенного личного досмотра установлено, что у него при себе имеются свертки, как он пояснил с наркотическим средством «кристаллы и мука».

Молодой человек пояснил, что нуждался в работе и однажды наткнулся в интернете на объявление о работе курьером. Он выяснил, что работа заключается в раскладывании свертков с наркотиками в различных частях города, где за 1 закладку предлагалась оплата в сумме 200 рублей с единовременной выплатой раз в неделю, в месяц получалось порядка 50 000 рублей. Согласившись на указанные условия, работодатель ему пояснил о необходимости скачивания специальной программы, в которой он будет получать все необходимые инструкции и отчитываться о проделанной работе.

Получив первое задание, тольяттинец забрал партию наркотических средств, которые спрятал у себя дома, а часть из них взял с собой и отправился в Комсомольский район для осуществления закладок, где и был задержан сотрудниками полиции, успев к тому моменту разложить по разным адресам несколько свертков с наркотическим средством. Сотрудниками полиции в ходе оперативных мероприятий данные адреса были установлены, а наркотическое вещество изъято. Далее было принято решение о проведении обыска по месту жительства задержанного, в ходе которого обнаружено свыше 300 свертков с наркотическими веществами, приготовленных задержанным для осуществления закладок, сообщает прокуратура Комсомольского района.

27 мая старшим следователем отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района г. Тольятти СУ У МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам). Санкция статьи предусматривает наказание за совершение указанного преступления до 20 лет лишения свободы.