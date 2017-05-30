Задержан молодой тольяттинец с 300 свертками наркотиков

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении «закладчика», у которого было обнаружено свыше 300 свертков с наркотическими средствами.

26 мая сотрудниками полиции в Комсомольском районе был задержан 24-летний молодой человек, который заметно нервничал и озирался по сторонам. В ходе проведенного личного досмотра установлено, что у него при себе имеются свертки, как он пояснил с наркотическим средством «кристаллы и мука».

Молодой человек пояснил, что нуждался в работе и однажды наткнулся в интернете на объявление о работе курьером. Он выяснил, что работа заключается в раскладывании свертков с наркотиками в различных частях города, где за 1 закладку предлагалась оплата в сумме 200 рублей с единовременной выплатой раз в неделю, в месяц получалось порядка 50 000 рублей. Согласившись на указанные условия, работодатель ему пояснил о необходимости скачивания специальной программы, в которой он будет получать все необходимые инструкции и отчитываться о проделанной работе.

Получив первое задание, тольяттинец забрал партию наркотических средств, которые спрятал у себя дома, а часть из них взял с собой и отправился в Комсомольский район для осуществления закладок, где и был задержан сотрудниками полиции, успев к тому моменту разложить по разным адресам несколько свертков с наркотическим средством. Сотрудниками полиции в ходе оперативных мероприятий данные адреса были установлены, а наркотическое вещество изъято. Далее было принято решение о проведении обыска по месту жительства задержанного, в ходе которого обнаружено свыше 300 свертков с наркотическими веществами, приготовленных задержанным для осуществления закладок, сообщает прокуратура Комсомольского района.

27 мая старшим следователем отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района г. Тольятти СУ У МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело  по ч.3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам). Санкция статьи предусматривает наказание за совершение указанного преступления до 20 лет лишения свободы.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 30.05.2017 10:43 [122] (0)
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