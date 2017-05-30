Ребёнок под контролем

Перед началом летних каникул МегаФон напоминает, что родители могут контролировать подрастающее поколение довольно простыми способами даже на расстоянии.

«Чистим» сеть

Оставшись дома и пользуясь отсутствием взрослых, многие дети «зависают» в интернете. В том числе заходят на «запретные» сайты, что чревато проблемами для неокрепшей психики и родительских кошельков. Например, ребёнок может совершить в сети ненужную покупку или поймать компьютерный вирус. Отсеять «плохой» контент можно при помощи сервиса «Детский интернет». Он работает по принципу «белого» списка, запрещая доступ к контенту «18+». При этом рекламные баннеры и «вредоносные» ссылки блокируются. Стоимость такой услуги - 2 руб. в сутки. Подключить её можно самостоятельно с помощью USSD-запроса *580#.

Где мой ребёнок?

Если мальчик или девочка по каким-то причинам не отвечают на звонки, то обнаружить их можно при помощи услуги «Радар». Её стоимость - 3 руб. в сутки. Благодаря такой услуге, можно на экране своего компьютера или смартфона увидеть место, где находится наблюдаемый объект. Оно определяется с точностью до десятков метров. При этом расширенная опция «Радар+» оповестит о том, что ребёнок ушёл далеко от дома или школы. Необходимо обозначить для оператора границы «охраняемой зоны». И как только мальчик или девочка ее покинут, придёт смс-уведомление.

Пластиковые деньги

С прошлой осени стали доступны карты «МегаФон MasterCard». Они объединили мобильный счёт абонентов оператора с банковским. И теперь те деньги, которые лежат на телефоне, можно потратить на покупку. Такие «пластиковые» деньги нельзя потерять или украсть. Кроме того, родители будут получать уведомления о том, сколько потратил ребёнок, и где он это сделал. Для того чтобы оформить такую карту, достаточно прийти с паспортом в любой салон оператора.

Материал размещен на правах рекламы