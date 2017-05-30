Березки у дома Стариковых

В этом году православный праздник Троицы совпадает с Днем города - 4 июня. К тому же на этот раз в июне мы отмечаем 280-летний юбилей Ставрополя-Тольятти. Городской музейный комплекс "Наследие" отметит круглую дату позднее - в августе ему исполнится 20 лет!

Символом Троицы является русская березка, она первая одевается в яркую сочную листву. Неспроста поэты, например, Сергей Есенин, ассоцировали это нежное и неприхотливое дерево с юной пробуждающейся женственностью. Много лирических народных произведений посвящено этому неприхотливому нарядному дереву. На праздник Троицы русские храмы издавна украшают свежей травой и обязательно - березовыми ветвями. Возможно, этот красивый обряд вырос из древнего славянского обычая - водить девичьи хороводы вокруг березы, чтобы, подпитавшись энергией дерева, исцелиться, исполнить заветное желание, и даже защитить свою землю.

На праздник Первомая гости традиционной Маевки, проходившей в ГМК "Наследие", посадили возле домов на Советской, 39 и Советской, 38А две молоденькие березки, предоставленные питомником декоративных растений "Ёлы-палы". Березки хорошо принялись и уже радуют свежей листвой всех, кто проходит по улице, в преддверие праздников - Дня города и Троицы! Надеемся, что, благодаря нашему бережному уходу, березки вырастут и окрепнут, станут символом и оберегом "Наследия"!