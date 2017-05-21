Платежная ведомость хоккейной «Лады» останется на прежнем уровне

Генеральный директор ХК «Лада» Владимир Вдовин в интервью пресс-службе КХЛ рассказал о финансировании команды.

- Будем совершенствоваться во всем. В первую очередь необходимо улучшать спортивные результаты команды, - сказал Вдовин. - Постараемся точечно усилиться в рамках наших возможностей, будем изыскивать и внутренние резервы. КХЛ ставит задачу по увеличению рентабельности клубов, и мы должны увеличивать свою доходную часть.

Напомним, ранее стало известно о том, что в следующем году в чемпионате КХЛ не примут участие новокузнецкий «Металлург» и загребский «Медвежчак», кроме того, в ближайшие годы лигу покинут еще несколько команд. По некоторым данным, в их числе может оказаться и тольяттинская «Лада». Владимир Вдовин особо отметил, что клуб будет делать все, чтобы соответствовать требованиям лиги.

- В новом сезоне планируем телевизионные трансляции всех домашних матчей «Лады» - сейчас ведем переговоры. Нам надо увеличивать посещаемость своих игр – это один из резервов для развития клуба. Работаем над билетной программой, постараемся сделать ее привлекательной и для владельцев абонементов, и для других болельщиков. Словом, будем делать все, чтобы соответствовать предъявляемым Лигой требованиям и не попасть в число клубов, которым придется покинуть КХЛ, - сказал Вдовин.

Генеральный менеджер «Лады» также сообщил о том, что платежная ведомость команды «останется примерно на том же уровне».

Фото: ХК «Лада»