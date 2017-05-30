Тольяттинцы готовятся побить свой «рыбный» рекорд

3 июня в Тольятти пройдет международный гастрономический фестиваль «Рыба моя». Организаторы завершают последние приготовления.

В Комсомольском районе на площадке у МЦ «Спутник» развернется настоящее народное гуляние. В этом году размер фестивальной зоны уменьшился, зато сам праздник стал более насыщенным. Теперь «Рыба моя» делится на три части: интерактивная площадка, зона отдыха и ярмарка, пишут "Городские ведомости".

На интерактивной площадке понравится детям, там их ждут хаски питомника «Серебро Севера» и увлекательные мастер-классы. На фестивале можно запросто освоить резьбу по дереву или карвинг — вырезание из овощей и фруктов. Юные спортсмены попробуют силы в нормативах ГТО, а любителям истории и путешествий организаторы предложат пройти краеведческий квест. Тольяттинских малышей ждут подарки от партнеров фестиваля: например, 250 шоколадок от GM-АВТОВАЗ.

В зоне отдыха можно с комфортом перекусить — там установлены столы и лавки. В прошлом году на фестивале было съедено 250 литров ухи и 50 кг рыбных пирогов. Планируется, что в этот раз тольяттинцы побьют свой рекорд. Раздача ухи начнется в 13:30. Еда будет продаваться и в торговых рядах — желающие найдут там рыбные, мясные и сладкие пироги, свежий хлеб, колбасы, напитки и сладости. Чтобы получить свою порцию ухи, нужно приобрести набор экологичной посуды в палатке справа от сцены. За 20 рублей гостю фестиваля достанется глубокая тарелка, кружка и ложка из биоразлагаемых материалов: сахарного тростника, кукурузного крахмала и соломы. Оказавшись в земле, такая посуда разлагается всего за год. Для сравнения: пластиковая бутылка может пролежать в лесу более 450 лет.

Фестиваль сформировался вокруг традиционного конкурса ухи «Рыбацкая кухня» — теперь кулинары соревнуются еще и в приготовлении рыбных пирогов. Победители станут известны в 16:00. После награждения тольяттинцев ждет выступление группы Trinity.

Гастрономический фестиваль «Рыба моя» пройдет 3 июня с 11:00 до 18:00 на площадке у МЦ «Спутник» (ул. Коммунистическая, 90).