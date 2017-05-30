10 событий для бизнеса, культуры и детей

Всех удивляет способность людей сидеть дома и разглагольствовать о «скучном» городе? Мы были немного удивлены, что люди считают Тольятти скучным, поэтому АфишаТлт составляет путеводитель тех мест, где можно провести время действительно интересно.

Совсем недавно рядом с ДС «Волгарь», расположился цирк-шапито «Алле». Яркое и красочное представление для детей и взрослых. Дозу умиления вы получите от медведей и их цирковой программы. А адреналина Вам добавят бесстрашные канатоходцы под куполом цирка. Также вас ждут номера с участием воздушных гимнастов, озорные клоуны и холодные рептилии.

30 мая погружаемся в ритмы французского джаза. Очаровательная парижская джаз-группа «Rimendo» (фортепиано, вокал, труба, контрабас, ударные), основанная в 2012 году пианисткой Виржини Пейраль, выступит с программой «Джаз и поэзия. Озорство импровизаций». Переложив на музыку стихотворения великих французских поэтов Аполлинера, Бодлера, Арагона, Превера, ансамбль окрасил в новые цвета известные рифмы поэтических текстов.

Бизнес «Среда» в Lounge- cafe «Хлопок». В непринужденной обстановке, в среде собственников и руководителей, за чашкой кофе или чая, поговорим на самые важные темы. Директор Brunov Consulting, Павел Брунов расскажет, о слабых местах в отделе продаж, который является главным в любой организации. О мотивации персонала, почему менеджеры «спят за столом», и вяло работают. О том, как настроить прозрачную систему отчетности. И самое интересное, что все это будет приведено на конкретных примерах.

В бар-клубе «Штаны», 31 мая, пройдет проект «Level Up». Вы узнаете: какие установки мышления важны для успешного предпринимателя; как выявить свои сильные стороны и зоны развития для успешного предпринимательства; как проработать перспективу развития своего проекта в коучинговом формате на ближайшие несколько лет; как получить заряд позитивных эмоций и поддержки в кругу единомышленников.

В день защиты детей, 1 июня, пройдут мероприятия в «Веге», на территории театрально- культурного центра «Новая сцена». А еще Вас ждет «Фанни-Парк». Какие ещу мероприятия будут смотрит на АфишаТлт.

Не забываем и о кино. Пираты Карибского моря и Меч короля Артура - кликай на кино и смотри, что интересного ждет тебя в киномире. В рамках летней программы Итальянский парк запускает фестиваль «Итальянское кино под звездами».

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