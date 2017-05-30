Во время застолья тольяттинка вооружилась ножами, чтобы убить соседей

В Тольятти задержана подозреваемая в угрозе убийством.

Инцидент произошел утром. Сотрудники Росгвардии получили сообщение о драке в квартире дома на Московском проспекте и незамедлительно выехали по указанному адресу.

На месте патрульные установили, что во время употребления горячительных напитков между местными жителями произошла ссора. 32-летняя женщина, держа в руках два ножа, угрожала своим соседям расправой. Сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушительницу спокойствия и следственно-оперативную группу полиции.

В совершении преступления подозревается ранее судимая за убийство жительница Тольятти. В ее отношении возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 30.05.2017 14:35 [289] (1)
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