На тольяттинских дорогах пострадали двое маленьких пассажиров

Вчерашние сутки вновь омрачились трагедией на дороге. Пострадал 3-летний пассажир автомобиля «Рено Логан», водитель которого в районе д. 21 по ул. Дзержинского, нарушив требования п. 17.3 ПДД РФ, т.е. при выезде с прилегающей территории, не уступил преимущество в движении автобусу Фиат. В результате произошло ДТП.

Второе сообщение в Госавтоинспекцию города поступило из городской больницы о том, что 18 февраля 2017 года в дорожно-транспортном происшествии получил травму 2-летний ребенок, находящийся в салоне автомобиля «Пежо».

Как было установлено, женщина, 1973 г.р., управляя автомобилем ВАЗ-21104, в районе д. 29 по ул. Юбилейной, не смогла вовремя остановить свой автомобиль, и допустила столкновение с движущимся впереди автомобилем «Пежо».

Оба малыша получили травмы головы! Резонный вопрос, а были ли на самом деле пристегнуты дети? Хотя водители утверждают, что перевозили несовершеннолетних в автомобильных детских удерживающих устройствах….

С начала 2017 года на дорогах Тольятти в дорожных авариях пострадали 57 несовершеннолетних, 26 из которых пассажиры, приводит статистику Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

Фото: "Происшествия Тольятти"