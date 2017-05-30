В отношении директора тольяттинского предприятия возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты

Прокуратурой Автозаводского района по заявлениям 6 сотрудников ООО «ВолгаМонтаж» в организации проведена проверка соблюдения законодательства о своевременности выплаты заработной платы.

Проверкой установлено, что директор ООО «ВолгаМонтаж» не выплатил заработную плату и иные установленные законом выплаты 6 сотрудникам предприятия за период времени с ноября 2016 года по апрель 2017 года в общей сумме не менее 468 000 рублей.

Материал проверки прокурор направил в следственный орган. 23 мая по данному факту в отношении директора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, сообщает прокуратура области.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия. Ход расследования взят на контроль прокуратурой района.