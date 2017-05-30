В отношении директора тольяттинского предприятия возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты

Прокуратурой Автозаводского района по заявлениям 6 сотрудников ООО «ВолгаМонтаж» в организации проведена проверка соблюдения законодательства о своевременности выплаты заработной платы.

Проверкой установлено, что директор ООО «ВолгаМонтаж» не выплатил заработную плату и иные установленные законом выплаты 6 сотрудникам предприятия за период времени с ноября 2016 года по апрель 2017 года в общей сумме не менее 468 000 рублей.

Материал проверки прокурор направил в следственный орган. 23 мая по данному факту в отношении директора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, сообщает прокуратура области.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия. Ход расследования взят на контроль прокуратурой района.

 
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 30.05.2017 15:49 [71] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus