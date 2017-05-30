Студия Константина Хабенского 2 июня покажет тольяттинцам спектакль

В нешем городе состоится показ благотворительного спектакля «Наш Федот в Тольятти живет… или как мы семьей Федота выбирали».

Собранные от продажи билетов средства будут направлены на помощь детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного мозга, а также на развитие Студии творческого развития Константина Хабенского в Тольятти.

В спектакле примет участие актриса Московского Художественного театра имени Антона Павловича Чехова, Кристина Бабушкина. Кроме того, актриса проведет мастер класс со студийцами и педагогами Студии творческого развития Константина Хабенского.

В спектакле гости увидят давно полюбившихся всем героев, которые живут среди нас. Талантливые актеры-попечители студии процитируют и обыграют известные народные фразы, ставшие крылатыми. Но все секреты будут раскрыты только на спектакле, на празднике юмора с народным колоритом на современный лад!

В спектакле участвуют: Попечительский совет и воспитанники Студии К. Хабенского в г.Тольятти, актрисатеатра МХТ им. А. П. Чехова Кристина Бабушкина.

Режиссер- постановщик – Вячеслав Щелканов,

Помощник режиссера – Екатерина Скоркина

Хореография – Татьяна Шилкова,

Постановка вокала – Ольга Ильина,

Автор песен - Дмитрий Филиппов,

Директор проекта – Юлия Круглова.

Собранные от продажи билетов средства будут направлены на помощь детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного мозга, а также на развитие Студии творческого развития Константина Хабенского г. Тольятти.

Показ спектакля запланирован на 2 июня в Драматическом театре им. Глеба Дроздова «Колесо» (ул. Ленинградская, 31). Начало спектакля в 19:00.