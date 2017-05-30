Сотрудники ГИБДД Тольятти в июне проведут 13 рейдов

Перевозка тяжеловесных грузов автомобильным транспортом отрицательно сказывается на состоянии дорожной сети. В связи с этим, сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят мероприятия по массовой проверке водителей, допускающих нарушения правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов.

В июне мероприятия пройдут 1, 5, 6, 8, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 27, 29 и 30 числа, сообщили в Отделе ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

Госавтоинспекция напоминает, что к ответственности за нарушение правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов привлекается как сам водитель, так и должностные и юридические лица. При этом водителю грозит как штраф, так и лишение права управления транспортным средством на срок до 6 месяцев, а административное наказание для должностного или юридического лица может достигать суммы в 500000 рублей.