В Самарской области стартовало мероприятие «Внимание - дети! Летние каникулы!»

В целях снижения уровня детской аварийности на дорогах и обеспечения безопасности детей во время летнего отдыха, в период с 25 мая по 15 июня проводится широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание - дети! Летние каникулы!», в ходе которого сотрудниками Госавтоинспекции запланирован ряд мероприятий.

Несмотря на принимаемые меры по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях остается очень большим. Только в Тольятти с участием детей и подростков за неполные 5 месяцев произошло 52 ДТП, в которых 56 детей получили различные травмы.

ПОЧЕМУ С ДЕТЬМИ СЛУЧАЮТСЯ НЕСЧАСТЬЯ?

- потому что водители слишком мало считаются с детьми

- потому что взрослые подают им плохой пример

- потому что дети не готовы к требованиям дорожного движения

ДЕТИ не являются маленькими взрослыми. Они, как физически, так и морально не готовы к опасности, которую таит в себе дорога.

ДЕТИ невысокие и не могут видеть поверх остановившихся машин.

ДЕТИ не могут правильно оценить расстояние до машины.

ДЕТИ не могут правильно оценить опасность.

ДЕТИ имеют более узкое поле обзора.

ДЕТИ импульсивны и непредсказуемы.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Для того, чтобы вы всегда были спокойны за своего ребенка и он чувствовал себя уверенно на дороге, советуем вам:

- напоминайте основные Правила дорожного движения своему ребенку каждый день;

- никогда в присутствии ребенка не нарушайте Правила дорожного движения;

- при переходе проезжей части крепко держите ребенка за руку;

- учите ребенка быть осторожным и внимательным на дороге, никогда не перебегать дорогу перед близко идущим транспортом;

- учите его переходить проезжую часть только в установленных местах и только на разрешающий сигнал светофора;

- не позволяйте играть ребенку около проезжей части;

- объясните ребенку, что даже во дворе необходимо быть острожным и, выходя из подъезда, внимательно смотреть по сторонам.

Задача родителей — объяснить детям необходимость соблюдать ПДД и показывать это своим личным примером! Помните! Дорога полна неожиданностей! Лишь строгое соблюдение Правил станет залогом безопасности вашего ребенка!

С.А. Фокин Начальник отдела ГИБДД У МВД России по г. Тольятти

подполковник полиции