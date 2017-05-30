Форум «Линия успеха» соберет в Тольятти предпринимателей со всего региона

7 июня с 9:00 до 17:00 в технопарке «Жигулевская долина»(Южное шоссе, 165) пройдет ежегодный региональный форум «Линия успеха». Мероприятие приурочено к профессиональному празднику – Дню российского предпринимательства.

Организатором форума выступает Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. К участию приглашаются собственники и руководители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели; представители органов власти, ассоциаций и объединений предпринимателей, региональных структур поддержки бизнеса.

«В этом году региональный форум малого бизнеса пройдет в Тольятти. Это уникальная возможность для наших предпринимателей в своем городе поучаствовать в массе интересных мероприятий: образовательных, межпредпринимательских, круглых столах, а также получить ответы на многочисленные вопросы, вязанные с развитием бизнеса. Считаю, что этим нужно обязательно воспользоваться. Вообще сам факт проведения в нашем городе данного мероприятия показывает, что Тольятти становится своего рода предпринимательским центром Самарской области», - подчеркивает руководитель департамента экономического развития администрации Дмитрий Богданов.

Участие бесплатное, зарегистрироваться можно по ссылке.

В программе: