Пирс на набережной 8 квартала хотят обнести решеткой (фото)

Сегодня состоялось заседание выездной комиссии на месте второго обрушения на участке пешеходной дорожки набережной 8 квартала. Напомним, яма появилась здесь прошедшей ночью, ее ширина составляет около 6 метров, а глубина около 3 метров, ранее сообщалось о глубине в 5 метров.

Новый провал асфальтового покрытия произошел неподалеку от старого, на восточной части набережной. Пострадавших нет.

В заседании комиссии участвовали специалисты городской администрации и спасатели Центра гражданской защиты. Планируется, что зона возможного обрушения будет огорожена забором из сетки-рабицы, а по периметру будут установлены информационные щиты. Следить за тем, чтобы через ограждение никто не перебрался, будут патрули спасателей и сотрудников МКУ "Охрана общественного порядка".

Общая протяженность аварийной территории составляет около 400 метров, рассказал руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев. Сейчас на опасном участке набережной ограничено движение автомобилей, а места обрушений огорожены.

Отметим, что глава города Сергей Анташев заявил о намерении закрыть доступ не только на пешеходную дорожку, но и на пирс, где тоже происходит размыв. Предложения по финансированию этих работ подготовят департаменты городского хозяйства и общественной безопасности совместно с администрацией района.

Во избежание несчастных случаев, тольяттинская администрация просит воздержаться от прогулок по восточной части набережной Автозаводского района.